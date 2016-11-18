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Spor

Galatasaray - Darüşşafaka maçı hangi kanalda saat kaçta?

THY Euroleague'nin 8. haftasında Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek

18 Kasım 2016 12:56

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Türk takımları Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş yarın karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, Lig TV 3'ten canlı yayınlanacak.

Galatasaray Odeabank ligde çıktığı 7 müsabakanın sadece birini kazanırken, Darüşşafaka Doğuş ise ilk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Darüşşafaka Doğuş, son karşılaşmasında güçlü Rus ekibi CSKA Moskova'yı 91-83 mağlup ederek rakibine bu sezon yenilgi tattıran ilk takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip ise son maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 87-75 yenildi.

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