Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından notlar

Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor\'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 19.00\'da başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlendi.

Maçta sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan, Emre ve cezalı Donk, Ndiaye, Fernando ile Serdar kadroda yer almadı.

Galatasaray\'ın Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11\'i şöyle: Muslera - Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Muğdat, Eren

FATİH TERİM 200\'ÜNCÜ GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek Fatih Terim 96/97 sezonundan itibaren Galatasaray\'da görev aldığı süre boyunca toplam 307 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 yenilgi alan tecrübeli teknik adam bugünki Çaykur Rizespor maçınıda kazanarak 200\'üncü galibiyetini elde etmek istiyor.

U21 LİGİ\'NDE GALATASARAY FARKLI GALİP

U21 Ligi\'nin 15\'inci haftasında Galatasaray\'ın konuğu Çaykur Rizespor oldu. Galatasaray, Recep Gül ile Serkan Sefil\'in 1, Çekdar Orhan\'ın 2 ve Malik Karaahmet\'in 3 golüyle rakibini 7-0\'lık farklı skorla mağlup etti.

ÇAYKUR RİZESPOR\'UN DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Spor Toto Süper Lig\'de geride kalan 14 haftada Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile beraber henüz deplasmanda galibiyet yüzü göremedi.

Çaykur Rizespor \'da Musa, Ali Çamdal, Mustafa Saymak ve Traore kadroda yer almadı.

\"ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM\"

Galatasaray ve Çaykur Rizespor takım kadroları maç öncesi gerçekleştirilen seromoniye Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan \"Engelleri Birlikte Aşalım\" pankartıyla çıktılar.

Çaykur Rizespor\'un 11\'i şu şekilde: Gökhan - Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Abdullah, Boldrin, Umar, Petrucci, Samudio, Vedat