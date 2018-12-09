Galatasaray - Çaykur Rizespor: 2 - 2

Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli (Dk. 86 Maicon), Rodrigues, Onyekuru (Dk. 77 Ömer), Muğdat (Dk. 46 Linnes), Eren

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Orhan (Dk. 68 Koray), Saadane, Brabec (Dk. 79 Süleyman), Mehmet, Abdullah, Boldrin (Dk. 85 Fink), Umar, Petrucci, Samudio, Vedat

GOLLER: Dk. 40 Rodrigues, Dk. 57 Eren (Galatasaray), Dk. 67 Umar. Dk. 80 Samudio B. (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Nagatomo, Selçuk (Galatasaray), Orhan (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor\'la 2 - 2 berabere kaldı.

7\'nci dakikada topu önüne alan Onyekuru içeri kat edip şutunu çekti ancak kaleci Gökhan topu son anda kornere gönderdi.

13\'üncü dakikada Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde topu kapan Onyekuru bekletmeden pasını penaltı noktasında Rodrigues\'e aktardı. Rodrigues\'in gelişine vuruşunda top doğrudan dışarı gitti.

27\'nci dakikada gelişen Rizespor atağında içeri yapılan ortada Vedat\'ın vuruşu az farkla dışarı gitti.

31\'inci dakikada savunmadan çıkmakta zorlanan Galatasaray\'da Ozan Kabak\'ın pası kısa düştü. Topu önünde bulan Saadane ceza sahası dışından şutunda top Muslera\'da kaldı.

38\'inci dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Galatasaray\'da Selçuk İnan ters taraftaki Nagatomo\'ya ortasında Japon futbolcu bekletmeden topu içeriye gönderdi. İçeride topla buluşan Onyekuru\'nun röveşata vuruşunda topu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

40\'ıncı dakikada bu kez soldan köşe vuruşu kullanan Selçuk İnan topu Onyekuru\'ya aktardı. Onyekuru\'nun pasında topla buluşan Rodrigues\'in penaltı noktası üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Gol sonrası VAR\'a giden hakem Ali Palabıyık golü verdi.

İlk yarı Rodrigues\'in attığı golle 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile noktalandı.

56\'ncı dakikada orta sahadan paslaşarak atağa çıkan Galatasaray\'da Selçuk İnan ceza sahası içinde Onyekuru\'ya aktardı. Onyekuru\'nun vuruşunda top kaleci Gökhan\'dan sekti ve savunma topu kornere gönderdi.

57\'nci dakikada soldan topu alan Rodrigues içeri doğru kat eden Nagatomo\'ya pasını verdi. Nagatomo ceza sahası sol çaprazından ortasını yaptı ve Eren\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

62\'nci dakikada Çaykur Rizespor atağında sağ çaprazda topla buluşan Samudio\'nun sert şutunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

67\'nci dakikada Galatasaray savunmasından topu kazanan Vedat ortasını yaptı ve penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umar vuruşunu yaparak farkı 1\'e indirdi: 2-1.

72\'nci dakikada köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizesporlu Boldrin\'in ortasında ceza sahası içinde topa kafa vuran Samudio topu ağlara gönderdi ancak hakem Ali Palabıyık faul olduğu gerekçesiyle golü vermedi.

80\'inci dakikada sol kanattan Umar\'ın içeriye açtığı ortada Samudio gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gitti: 2-2

Maç 2-2\'lik beraberlikle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)