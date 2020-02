Galatasaray - Bursaspor maçının ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: \"Bu işleri düzeltmek savaşacağım\"

Fatih Terim: \"Skor ne olursa olsun ciddiyeti seven biriyim\"

\"Muslera\'nın da hata yapmaya hakkı var\"

\"Kötü yerlerde kaybettik\"

\"Fernando\'nun sıkıntı yaşamasını istemedim\"

\"Sağ tarafta iki tane iyi bekimiz var\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Galatasaray sahasında Bursaspor\'u 5-0 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Le Guen, \"10 kişi kalmadan önce de zorlu bir maçtı. 11 kişi olsaydık bir şeyler yapabildik. Kırılgan bir takımız. Galatasaray gibi takıma karşı onlarla rekabet edecek görüntüde değildik. Taraftarlar için üzülüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunu değiştireceğiz. Taraftarların beklentisi yüksek. Bursaspor özel bir camia. Oyuncular ve benim için güçlü kalmak çok önemli. Oyuncuları suçlamak işin kolayına kaçmak olur. Bu işten beraber çıkabiliriz. Ben oyuncularıma yardım etmek için buradayım\" ifadelerini kullandı.

\"BU İŞLERİ DÜZELTMEK SAVAŞACAĞIM\"

Fransız çalıştırıcı Bursa\'ya dönecek misiniz sorusuna ise, \"Bu şekilde soruların sorulmasına hiç hoş karşılaşmıyorum ama saygı duyuyorum. Bu konudaki cevabım çok net. Tabiki Bursa\'ya döneceğim. Bu işleri düzeltmek savaşacağım. Başkan ve yönetimin güvenin arkamda olduğunu biliyorum\" diye cevap verdi.

FATİH TERİM: \"SKOR NE OLURSA OLSUN CİDDİYETİ SEVEN BİRİYİM\"

Bugün maçın genelinde iyi oynadıklarını ifade eden Fatih Terim, \"Skor ne olursa olsun ciddiyet seven biriyim. Çok top kaybettik o yüzden sert oldum. Bugün baktığınızda 11-11 bölümü de 1-0 öne geçip, golleri kaçıran bir takım vardı. Oyunun her bölümünü iyi oynadık. Topu kaybettiğimizdeki pres, hiç pozisyon vermemek iyiydi. İstatistiklerde çok farklı bir tablo çıkmıştır. Bursaspor 11 kişi çok kapanan ve iyi bir mücadele eden bir takım. Onları açmada çok becerili işler yaptık. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

\"MUSLERA\'NIN DA HATA YAPMAYA HAKKI VAR\"

Muslera\'nın karakterine ve oyununa güvendiğini ifade eden Terim, \"Muslera’nın alınmasında katkı verenlerden biriyim. Muslera 7-8 sene oldu. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet oyuncular arasında yer aldı. Takıma çok faydası oldu. Onun da hata yapmaya hakkı var. Bunun bebekle alakası yok. Aile huzur demektir. Çocuklar mutluluk demektir. Muslera ile hafta içi dertleştik. Güvenebileceğimiz bir kaleci. Hata yapacaktır. Ben Muslera’ya güveniyorum. Hem karakterini hem de oyununa güveniyorum. Ayağı ile de iyi oynuyor. Oyun yapısı itibariyle bazen ihtiyacımız oluyor. Kaleciler artık defans gibi katkılarda bulunuyor\" ifadelerini kullandı.

\"KÖTÜ YERLERDE KAYBETTİK\"

Dış sahada kötü puanlar kaybettiklerini söyleyen Terim, \"İki maçı kaybetmeseydik. şu anki puan durumunu herkes tahmin edebiliyor. Oyunun en kritik anında pek bir şey söylemiyorum. 1-0’ın altından kalkmak başka 2-0’dan başka. Olanı, olmayanı bize kritik anlarda denk geliyor. Öyle kritik anlarda kırılma anları oldu. Altından kalkabilir. 1-0 içeri girsek başka olur. Deplasman veya içeri sıkıntısı var. Bu bir gerçek. Biz deplasmanda birçok maç da kazandık. Kötü yerlerde kaybettik. Bizden önce maç oynanınca stres mi bizi geriyor, bilmiyorum. Bunu da düşünmek lazım. Bir insan her yerde oynamalı. Bu devam edecek diye bir şey yok. Önemli bir avantajı yiterdik. 11 maç var. Galatasaray 11\'ini de mağlup olmadan gidebilir. Mühim olan pozisyonumuzu kaybetmemiz\" şeklinde konuştu.

\"FERNANDO\'NUN SIKINTI YAŞAMASINI İSTEMEDİM\"

Sakatlığını atlatan Fernando\'yu oyuna almayı düşündüğünü ancak sıkıntı yaşamaması için almadığını ifade eden Terim, \"Alternatiflere ihtiyacımız var demiştim. Yedekten gelen arkadaşlarımızın daha fazla katkı vermesi lazım. Fernando önemli bir orta saha oyuncusu. En önemli kazanımlarımızdan biri de Donk. Her geçen gün iyi oynuyor. Fernando’yu 5-10 dakika koymayı düşündüm. Fakat sıkıntı yaşamasını istemedim. Kupa maçımız var. İyi gidiyor. Onu kazanırsak bizim için önemli olur. O zaman imkanlar çoğalabilir. Orta sahada daha zenginleşebiliriz. Önümüzdeki hafta sahaya atarız inşallah\" dedi.

\"SAĞ TARAFTA İKİ TANE İYİ BEKİMİZ VAR\"

Sağ bekteki oyuncularının ikisinin de iyi olduğunu ifade eden Terim, \"Martin iyi oynuyor. Mariano’yu da kaybetmeye niyetimiz yok. İkisi de oynayacak. Sağ tarafta iyi iki bekimiz var. Mariano da teknik ama Linnes’i de o gözle seyretmek lazım. İkisi de oynayabilir. Çok fazla sizin gibi düşünmüyorum. İkisi de önemli. Bazen arkalı önlü de oynayabilirler\" ifadelerini kullandı.

