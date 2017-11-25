Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında bugün saat 19.30\'da oynanacak Süper Lig 13\'üncü hafta mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu.
Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk İnan, N\'Diaye, Rodrigues, Tolga, Belhanda, Gomis
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Maniatis, Fofana, Sackey, Efecan, Emre, N\'Sakala, M\'Billa