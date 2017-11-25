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Spor

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında bugün saat 19

25 Kasım 2017 21:40

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında bugün saat 19.30\'da oynanacak Süper Lig 13\'üncü hafta mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu.
Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk İnan, N\'Diaye, Rodrigues, Tolga, Belhanda, Gomis
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Maniatis, Fofana, Sackey, Efecan, Emre, N\'Sakala, M\'Billa

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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