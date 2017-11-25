Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 13\'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

TUDOR KADRODA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig\'in 12\'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir\'e 5-1 mağlup olduğu mücadelenin ilk 11\'inde değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sarı kart cezası bulunan Serdar Aziz, ilk 11\'e döndü ve Jason Denayer\'in yerine ilk 11\'de yer aldı. Geçen hafta gördüğü kartla Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşen Fernando\'nun yerine Selçuk İnan ilk 11\'de sahaya sürülürken, Eren Derdiyok yerine de Garry Rodrigues sahadaki yerini aldı. Öte yandan Galatasaray\'da Yasin Öztekin, ilk 11\'de olduğunu açıklanan Tolga Ciğerci\'nin mücadele öncesi ısınmada yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11\'de sahaya çıktı.

SUSIC\'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise, son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11\'inde bulunan Vagner Love ve Taha Yalçıner\'in sakatlıklarından dolayı Sackey ve Maniatis\'i Galatasaray maçı ilk 11\'ine dahil etti.

BAKAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA DA MAÇTA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele günü kapsamında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı yerinden takip etti. Bakan Sayan Kaya, mücadele öncesi açıklamalarda bulunurken, daha sonra kadın şiddetine farkındalık yaratmak amacıyla iki takım kaptanlarına ve hakemlere turuncu atkı taktı. Öte yandan Galatasaray, \"Kadına şiddete hayır\" pankartıyla sahaya çıkarken, Aytemiz Alanyasporlu futbolcular ise \"24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun\" pankartını izleyicilere sundu.