Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon (Dk. 90 Ahmet), Serdar, Latovlevici (Dk. 71 Linnes), Selçuk İnan, Ndiaye (Dk. 90+1 Koray), Rodrigues, Tolga, Belhanda, Gomis

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Maniatis (Dk. 77 Cenk Ahmet), Fofana, Sackey, (Dk. 64 Berkan) Efecan, Emre, N\'Sakala, M\'Billa (Dk. 29 Lungu)

GOLLER: Dk. 33 Yasin, Dk. 88 Gomis (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Serdar (Galatasaray) - Tzavellas, Emre, Gassama, Lungu, Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig 13\'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 29\'a yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 17 puanda kaldı.

1\'inci dakikada sağ kanatta Mariano\'nun pasıyla topla buluşan Rodrigues rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaptı. Haydar topu kornere çeldi.

14\'üncü dakikada Rodrigues ceza sahası içine girdi. Rodrigues\'in pasına hareketlenen Gomis kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

23\'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin topu içeri çevirdi. Meşin yuvarlağa hareketlenen Selçuk vuruşunu yaptı, top Haydar\'da kaldı.

33\'üncü dakikada sol kanattan gelişen atakta Serdar ceza sahası içine hareketlenen Gomis\'e pasını gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Gomis\'in vuruşunu Haydar tokatladı, seken topu tamamlayan Yasin Öztekin, Galatasaray\'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0\'lık Galatasaray üstünlüğü ile sonuçlandı.

54\'üncü dakikada Emre Akbaba\'nın kullandığı serbest vuruşta Wellinton kafayı vurdu, top yandan dışarıya çıktı.

65\'inci dakikada Galatasaray\'ın kazandığı köşe vuruşunda Selçuk İnan ceza sahası içine ortasını yaptı ancak topu kademeye giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

78\'inci dakikada Garry Rodrigues sağ kanattan topu içeri kesti, Gomis\'in tekte vuruşu üstten auta gitti.

85\'inci dakikada Belhanda\'nın ara pasında topa hareketlenen Rodrigues, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Haydar topu çeldi.

87\'nci dakikada Badou Ndiaye uzun bir ara pas attı. Topla buluşan Gomis\'in vuruşunda yine kaleci Haydar başarılı oldu.

88\'nci dakikada Gomis\'in pasında Yasin sol kanatta topla buluştu, tekrar Gomis\'e aktardı. Fransız golcünün vuruşu filelere gitti: 2-0.

90+3\'üncü dakikada Rodrigues\'in içeri kestiği topta Gomis vuruşunu yaptı, Haydar bir kurtarış daha yaptı.

Mücadele 2-0\'lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

36 BİN KİŞİ TRİBÜNDE

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadeleyi 36 bin 642 kişi takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sön dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen takımını yalnız bırakmadı.

LATOVLEVICI ISLIKLANDI

Galatasaray\'ın sezon başında Kardemir Karabükspor\'dan kadrosuna kattığını Iasmin Latovlevici, bugün oynanan mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından birçok kez ıslıklandı. Son dönemdeki kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Rumen futbolcu, top ayağına geldiği anlarda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiye maruz kaldı. Latovlevici daha sonra tepkilere dayanamadı ve Tudor\'dan kendisini değiştirmesini istedi. Rumen futbolcu 71\'inci dakikada Igor Tudor tarafından oyundan alınırken de tribünler tarafından ıslıklandı. Yerine giren Martin Linnes ise alkışlarla oyuna girdi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Latovlevici\'nin ıslıklanmasına büyük tepki gösterdi.

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