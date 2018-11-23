Galatasaray - Atiker Konyaspor maçından notlar

- Türk Telekom Stadı\'nda atlı birlikler

- Galatasaray\'ın ilk 11\'inde iki değişiklik

- Cimbom\'da eksikler can sıkıyor

- Muslera\'dan üçüncü kez dalya

- Atiker Konyaspor\'da üçüncü Kocaman dönemi başladı

- Aykut Kocaman üç değişiklik yaptı

- U21\'de kazanan Galatasaray

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Galatasaray kendi sahasında Atiker Konyaspor\'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan ve saat 20.30\'da başlayan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek\'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık üstlendi.

TÜRK TELEKOM STADYUMU\'NDA ATLI BİRLİKLER

Galatasaray - Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi bir ilk yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne bağlı olarak görev yapan Atlı Polis Birlikleri, ilk kez bir resmi maçta görev aldı. Futbol karşılaşmalarında stat çevrelerinde, toplumsal olaylarda ve araç girişinin yasak olduğu turistik alanlarda hizmet verecek olan atlı birlikler, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının oynandığı sırada Türk Telekom Stadyumu\'nun çevresinde yer aldılar.

GALATASARAY\'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında oynadığı Kayserispor maçının ilk 11\'inde iki değişikliğe gitti. Cezasından dolayı kulübede yer alamayan deneyimli teknik adam, sahaya yine 3\'lü savunma ile çıkarken, santrfor pozisyonunda sakat Sinan Gümüş\'ün yerine sakatlıktan dönen Eren Derdiyok\'u, orta sahada ise sakatlığı bulunan Younes Belhanda yerine tedavi süreci sona eren Fernando\'ya görev verdi.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Fernando, Selçuk, Onyekuru, Feghouli ve Eren Derdiyok ilk 11\'i ile çıktı.

CİMBOM\'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı veya cezası bulunan oyuncular nedeniyle Atiker Konyaspor maçının kadrosunu kurmakta zorlanırken, 21 kişilik kadro kontenjanını dolduramadı. Terim, cezası bulunan Ryan Donk, Badou N\'diaye ve Garry Rodrigues\'in yanı sıra, sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş\'ten Atiker Konyaspor\'a karşı yararlanamadı. Öte yandan sakatlıkları sona eren isimlerden Fernando, Serdar Aziz ve Ozan Kabak ilk 11\'de şans bulurken, Yuto Nagatomo ise yedek kulübesinde yer aldı. Galatasaray\'da teknik direktör Fatih Terim ve antrenör Hasan Şaş da cezalarından dolayı Atiker Konyaspor\'a karşı kulübede yer alamazken, takımın başında Ümit Davala sahaya çıktı.

MUSLERA\'DAN 3\'ÜNCÜ KEZ DALYA

Galatasaray\'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Atiker Konyaspor mücadelesi ile birlikte sarı kırmızılı forma ile 300\'üncü resmi maçına çıktı. Muslera, aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün tarihinde en çok bu formayı terleten yabancı futbolcu konumunda.

ATİKER KONYASPOR\'DA 3\'ÜNCÜ AYKUT KOCAMAN DÖNEMİ BAŞLADI

Atiker Konyaspor, Galatasaray karşısına yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde çıktı. Üçüncü kez yeşil beyazlı camianın başına geçen deneyimli teknik adam, yeni döneminde ilk maçına sarı kırmızılı takım karşısında çıktı.

KOCAMAN 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Atiker Konyaspor\'un yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, takımının ligin 12\'nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadelenin ilk 11\'inde 3 değişiklik yaptı. Rıza Çalımbay\'ın yerine göreve gelen Kocaman, orta sahada Volkan Fındıklı\'nın yerine Jonsson\'u, kanatta Fofana\'nın yerine Ömer Ali Şahiner\'i, hücum hattında ise Yatabare\'nin yerine Traore\'yi sahaya sürdü.

Atiker Konyaspor sahaya; Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Traore, Ömer Ali Şahiner ve Jahovic ilk 11\'i ile çıktı.

U21\'DE KAZANAN GALATASARAY

2018-2019 U21 Ligi\'nde Galatasaray, Atiker Konyaspor\'u Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde oynanan mücadelede 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım bu sonuçla puanını 30\'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

