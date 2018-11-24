Galatasaray - Atiker Konyaspor: 1-1

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık

GALATASARAY: Muslera - Serdar Aziz, Maicon, Ozan Kabak, Mariano, Fernando (Dk. 81 Celil Yüksel), Selçuk İnan (Dk. 66 Muğdat Çelik), Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Eren Derdiyok

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı - Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 80 Hadziahmetovic), Jonsson (Dk. 72 Fofana), Jevtovic, Milosevic, Traore, Ömer Ali Şahiner, Jahovic (Dk. 72 Yatabare)

GOLLER: Dk. 69 (KK) Uğur Demirok (Galatasaray) - Dk. 90 (P) Skubic (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Serdar Aziz (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Ozan Kabak (Galatasaray) - Traore - Serkan Kırıntılı, Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'de 13\'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın golünü 69\'uncu dakikada Uğur Demirok kendi kalesine atarken, Atiker Konyaspor\'un golü 90\'ıncı dakikada penaltıdan Skubic ile geldi.

3\'üncü dakikada Ömer Bayram hızlı çıktı ve pasını Onyekuru\'ya verdi. Onyekuru sol kanatta topu çekerek pasını Fernando\'ya aktardı. Topa dokunarak rakibinden sıyrılan Fernando\'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı tokatladı.

11\'inci dakikada Skubic\'in sağ kanattan içeri kestiği topa Jahovic istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top yandan auta gitti.

18\'inci dakikada Ömer Ali Şahiner\'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş Muslera\'nın solundan dışarı çıktı.

20\'nci dakikada Mariano, Fernando\'nun pasıyla sağ kanatta topla buluştu ve bindiren Feghouli\'nin önüne meşin yuvarlağı yuvarladı. Feghouli\'nin ortasına Eren Derdiyok\'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

29\'uncu dakikada Fernando savunmanın hatasında topu kaptı ve sağ kanattan içeri topu kesti. Eren Derdiyok topu üstten auta yolladı.

41\'inci dakikada takım arkadaşının pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic\'in vuruşunu Muslera çeldi. Muslera\'dan seken topla buluşan Ömer Ali Şahiner\'in vuruşu ise üstten auta gitti.

43\'üncü dakikada Serdar Aziz, sol kanattan bindiren Ömer Bayram\'ın koşu yoluna topu gönderdi. Ömer Bayram\'ın ortasında savunmadan seken top Onyekuru\'ya çarparak dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51\'inci dakikada Milosevic\'in pası ile savunma arkasına sarkan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

54\'üncü dakikada Jahovic sağ kanattan topla buluştu ve içeri çevirdi. Milosevic\'in topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruş savunmadan sekti.

60\'ıncı dakikada Jahovic ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Ozan Kabak açısını kapattı. Seken topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner\'in sert şutu direkten döndü.

63\'üncü dakikada ceza sahası yayına çok yakın bir bölgede topla buluşan Selçuk İnan\'ın vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

69\'uncu dakikada Mariano\'nun sağ kanattan ceza sahasına kestiği topa Atiker Konyasporlu Diagne kafayı vurdu, takım arkadaşı Uğur Demirok\'a çarpan top ağlara gitti: 1-0.

86\'ncı dakikada Eren Derdiyok topla hızlı çıktı ve Onyekuru\'ya ara pasını gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru\'nun yaptığı vuruş, kaleci Serkan Kırıntılı\'da kaldı.

87\'nci dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Skubic ceza sahasına girdi ve Serdar Aziz kayarak müdahale etti. Hakem Hüseyin Göçek bu müdahalenin ardından penaltı noktasını gösterdi. Hakem Hüseyin Gökçek, kendisine top atan Serdar Aziz\'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. VAR\'a başvuran Hüseyin Göçek kararını değiştirmedi.

90\'ıncı dakikada topun başına geçen Skubic, topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.

FERNANDO MAÇI TAMAMLAYAMADI

Galatasaray\'da bir süredir sakatlığından dolayı forma şansı bulamayan ve tedavi sürecini atlattıktan sonra Atiker Konyaspor mücadelesiyle birlikte yeniden ilk 11\'e dönen Fernando Reges, karşılaşmanın 80\'inci dakikasında kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Maç içerisinde de birkaç kez sakatlığından dolayı kendisini yere bırakan Brezilyalı futbolcu, 81\'inci dakikada yerini genç futbolcu Celil Yüksel\'e bıraktı.

SERDAR AZİZ BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Öte yandan 87\'nci dakikada Atiker Konyaspor\'un kazandığı penaltı vuruşunun ardından hakem Hüseyin Gökçek\'e top atan Serdar Aziz kırmızı kartla oyun dışında. Tecrübeli savunmacı bu kırmızı kart ile gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

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