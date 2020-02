Galatasaray - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 93-85

İSTANBUL (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Semih Vural

GALATASARAY: Klobucar 13, Göksenin Köksal 13, Harrison 14, Hayes 27, Auguste 18, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 3, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 3, Arapovic

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gibson 8, Hayes 20, Eldridge 13, Tiby 12, Williams 24, Berkay Candan 7, Mükremin Deniz Kılıçlı, Kerem Özkan, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal 1

1\'İNCİ PERİYOT: 25-27

İLK YARI: 45-45

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 14\'üncü haftasında Galatasaray sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol\'u 93-85 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu maçla ligdeki 8\'inci galibiyetini aldı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de maçı locadan takip etti.