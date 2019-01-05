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Spor

Galatasaray - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 93-85

İSTANBUL (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Semih Vural GALATASARAY: Klobucar 13, Göksenin Köksal 13, Harrison 14, Hayes 27, Auguste 18, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 3, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 3, Arapovic AREL ÜNİVERSİTE

05 Ocak 2019 20:26

İSTANBUL (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Semih Vural
GALATASARAY: Klobucar 13, Göksenin Köksal 13, Harrison 14, Hayes 27, Auguste 18, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 3, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 3, Arapovic
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gibson 8, Hayes 20, Eldridge 13, Tiby 12, Williams 24, Berkay Candan 7, Mükremin Deniz Kılıçlı, Kerem Özkan, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal 1
1\'İNCİ PERİYOT: 25-27
İLK YARI: 45-45
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 14\'üncü haftasında Galatasaray sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol\'u 93-85 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu maçla ligdeki 8\'inci galibiyetini aldı.
Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de maçı locadan takip etti.

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