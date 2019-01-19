T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray - Ankaragücü maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11'de başlayacak

19 Ocak 2019 20:55

İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray\'ın Portekiz\'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11\'de başlayacak.
Spor Toto Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü\'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 19:00\'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy\'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek.
İki takımın karşılaşmadaki 11\'leri şöyle:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş
ANKARAGÜCÜ: Altay -  Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Ricardo Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Portekiz ChavesMarcao AnkaragücüSpor Toto Süper LigGalatasarayAnkaragücüTürk Telekom StadyumuAlper UlusoyUlusoyVolkan Ahmet NarinçHakan YemişkenMusleraMariano Maicon Marcao Linnes Ndiaye Fernandao Belhanda Onyekuru Feghouli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24