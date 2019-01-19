Galatasaray - Ankaragücü maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray\'ın Portekiz\'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11\'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü\'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 19:00\'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy\'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İki takımın karşılaşmadaki 11\'leri şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş

ANKARAGÜCÜ: Altay - Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Ricardo Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay