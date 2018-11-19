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Spor

Galatasaray - Afyon Belediyespor: 98-103

İSTANBUL (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Kerem Baki, Halil Baldemir, Semih Vural GALATASARAY: Webster 15, Göksenin Köksal 15, Harrison 6, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 10, Hasan Emir Gökalp 4, Can Korkmaz 2, Ege Arar, Erol Can Çinko 9 AFYON BELEDİYES

19 Kasım 2018 01:43

İSTANBUL (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Kerem Baki, Halil Baldemir, Semih Vural
GALATASARAY: Webster 15, Göksenin Köksal 15, Harrison 6, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 10, Hasan Emir Gökalp 4, Can Korkmaz 2, Ege Arar, Erol Can Çinko 9
AFYON BELEDİYESPOR: Calloway 21, Knight 14, Altan Erol 2, Cevher Özer 11, Elegar 22, Zelionis 2, Serkan Menteşe 2, Gee 21, Dorukhan Engindeniz 2, Cemal Nalga 6
1\'İNCİ PERİYOT: 21-31
İLK YARI: 42-48
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66
NORMAL SÜRE: 91-91
5 FAUL: 39.04 Auguste (Galatasaray)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor, normal süresi 91-91 biten maçta deplasmanda Galatasaray\'ı uzatma bölümünde 103-98 mağlup etti.

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