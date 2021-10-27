Galataport'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 3 farklı etkinlik düzenlenecek

Galataport İstanbul'un rıhtımında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 3 farklı kültür ve sanat etkinliği düzenlenecek.

Söz konusu etkinlikler ise şu şekilde;

Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu 39 öğrenciyi bir araya getiren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 17.00-18.00 saatleri arasında Rıhtım Meydanı’nda Cumhuriyet Konseri ile müzikseverlerle buluşacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen “Beyoğlu Kültür Yolu” kapsamındaki Galataport İstanbul’da, 19. yüzyıl Paris'ini Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne ve daha birçok ressamın gözünden gezme olanağı tanıyan “Monet & Friends” Dijital Sanat Sergisi, 30 Ekim- 14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye’nin büyük değerlerinden usta fotoğrafçı Ara Güler’in gözünden Beyoğlu’nun görüleceği “Denize İnen Yol” sergisi ise Galataport İstanbul’da 30 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.