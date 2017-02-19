Galataport projesinde ilk kurban; tarihi Karaköy yolcu salonu yıkıldı!

Tarihi Karaköy yolcu salonunun denize bakan tarafı Galataport projesi inşaatı nedeniyle iş makineleriyle yıkıldı. Mimarlar Odası yıkıma sert tepki gösterirken, proje yönetimi "binanın birebir aslı gibi tekrar yapılacağını" açıkladı.

Hüriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, cumhuriyet döneminin önemli mimari eserlerinden biri olarak kabul edilen tarihi Karaköy yolcu salonunun denize bakan cephesi, Galataport projesi kapsamında yıkıldı. Galataport projesi yönetimi, yıkımın “can güvenliği kriteri” nedeniyle yapıldığını belirterek, restorasyon çerçevesinde "birebir aslı gibi yapılacağı" taahhüdünde bulundu. Yıkım işlemini sert dille eleştiren Mimarlar Odası ise "Yapı yıkılmadan korunacağı açıklanmıştı" sözleriyle tepki gösterdi.

Mimar Rebii Gorbon tarafından tasarlanan ve 1940’lı yıllarda inşa edilen bina, ilk olarak 2002’de İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından ‘korunması gereken kültür varlığı’ olarak tescil edilmişti. Tarihi Yolcu Salonu, 2015 yılında da bu kez 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. grup ‘korunması gereken kültür varlığı’ olarak tescillenmişti.

"Yıkmayacağız dediler"

Yıkıma tepki gösteren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk şunları söyledi: “1940’larda tamamlanan bina erken Cumhuriyet döneminin özgün yapılarından birisidir. Karaköy Yolcu Salonu ilk modern deniz yolcu salonu olması gibi taşıdığı tarihsel, kültürel değerlerin yanı sıra mekanları itibarı ile sosyal yaşamdaki yeri itibarı ile korunması gereken bir eserdir. Bu yıkıma ilişkin elimizde bir karar yok. Neye dayanarak yıkıldı, bununla ilgili elimizde hiçbir bilgi yok. Galataport adı ile anılan projenin dayanağı olan planlara açmış olduğumuz dava çerçevesinde daha 10 gün önce keşif yapıldı. Hâkim ve bilirkişi huzurunda ilgililerle yapının yıkılmadan korunacağı açıklanmışken, yapının yıkılması kabul edilemez.”

Gerekçe: Can güvenliği

Galataport Projesi yönetimini üstlenen Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş.’den yapılan açıklamada can güvenliği gerekçesiyle kontrollü bir yıkım yapıldığı söylendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galataport Projesi kapsamında, Karaköy Yolcu Salonu ile ilgili restorasyon çalışmaları, ilgili tüm resmi kurum ve mercilerden gerekli izinlerin tamamlanması ile başlamıştır. Bu çerçevede yapının yerinde güçlendirilerek korunabilecek bölümleri ile koruma çalışmaları için dahi yeterince güçlü olmayan bölümleri belirlenmiş ve çalışmalar bu iki bölüm dikkate alınarak planlanmıştır.

"Restorasyon projesi kapsamında yaptırılan taşıyıcı sisteme yönelik araştırmalar sonucu, yapı ‘Can Güvenliği’ kriterini sağlamadığı için korunabilen kısımlar ile riskli bölümler arasındaki bağ koparılmış, iki bölüm birbirinden kontrollü bir şekilde kesilerek ayrıştırılmıştır. Korunacak bölümde gerekli güvenlik önlemleri alınmış; can güvenliğini tehdit eden bölümler ise kontrollü olarak yıkılmıştır. Kent kimliğinin önemli bir ögesi olan Karaköy Yolcu Salonu, restorasyon projesi kapsamında mimari karakterine uygun olarak; özgün detay, boyut, doluluk boşluk oranları ile birebir aslı gibi yapılarak şehre kazandırılacaktır.”