Galataport İstanbul'a ikinci yolcu gemisi demir attı

Galataport İstanbul'a 1 Ekim'de gelen Sea Dream II gemisinden sonra bu kez de Yunanistan'dan gelen Viking Sky gemisi rıhtıma demir attı. Viking Sky gemisi rıhtıma demir atan ikinci gemi oldu. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, "Seyahatlerini iptal etmiş olan gemiler rotalarını şu anda tekrardan İstanbul'a çevirdiler. Beş gemi firması buradan ayrılıp, rotasından bizi çıkarmış iken 11 ek seferimiz oldu. Sezon sadece 6 aylık iken yolcularımız artık İstanbul'a yaz kış gelecekler. Bir sonraki gemimiz ise ayın yirmi ikisinde gelecek. O gemimiz de Yunanistan'dan gelecek" dedi.

Galataport İstanbul'a 1 Ekim'de gelen Sea Dream II gemisinden sonra bu kez de Yunanistan'dan gelen Viking Sky gemisi Karaköy rıhtıma demir attı. İçerisinde 500 yolcu ile Yunanistan'dan hareket eden Viking Sky gemisinin İstanbul'da iki gün kalacağı öğrenildi. İstanbul'u gezmek için gelen turistlerin gemiden ayrılmasının ardından Vikin Sky rotasını 18 Ekim'de İstanbul'dan alacağı yeni yolcuları ile Kuşadası üzerinden Yunanistan'a çevirecek ve limandan ayrılacak.

Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, "Heyecanlıyız. Hala çok mutluyuz. Hem şehrimiz adına hem de Türkiye adına tabi ki. Bu gemi biraz daha kruvaziyer gemisine benziyor gördüğünüz gibi. Bin kişilik bir gemiden söz ediyoruz. Diğeri 110 kişi kapasitelik bir gemiydi. Bu gemimizin ise içerisinde beş yüz yolcumuz var. Biz onları beş yüz misafirimiz olarak adlandırıyoruz. Bir o kadar da mürettebatımız var. Mürettebat da çok önemli. Bu misafirlerimiz normal bir turistten de daha fazla harcama yapıyor. Ekonomik katkısı bir kruvaziyer gemisinin daha önemli. Normal bir turist 62 dolar harcıyorsa, bir kruvaziyer yolcusu 400 dolara yakın harcadığını biliyoruz. Mürettebat bile 70 dolar harcıyor. Dolayısıyla gece kalması böyle bir geminin herkese faydası dokunuyor. Şehrimiz bu beş yüz yolcu ile bayağı canlanacak" dedi.

"Türkiye- Yunanistan seyahat yasağı kalktı"

Viking Sky gemisi hakkında bili veren Ayan, "Amerikalı, İngiliz, Avrupalı yolcularımız çoğunlukta. Gemi Yunan adaları ve Türkiye kombinasyonu olarak bir rota sağlamış durumda. Şu anda mevcut olan yolcular inip seyahatinin sonuna gelmiş durumdalar. Yeni yolcular da yine Kuşadası'na gidip sonrasında Yunan adalarını görecekler. İlk gemimizin geldiği tarih ile bugün arasında önemli bir gelişme oldu" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki seyahat kısıtlaması kaldırılmış oldu. Biz de bu kararla birlikte şunu görüyoruz. Seyahatlerini iptal etmiş olan gemiler rotalarını şu anda tekrardan İstanbul'a çevirdiler. Beş gemi firması buradan ayrılıp, rotasından bizi çıkarmış iken 11 ek seferimiz oldu. Bu da bir ilk. Sezon sadece 6 aylık iken yolcularımız artık İstanbul'a yaz kış gelecekler. Bir sonraki gemimiz ise ayın yirmi ikisinde gelecek. O gemimiz de Yunanistan'dan gelecek. Kruvaziyer yolcuları için Türkiye ve Yunan adaları çok sevilen bir destinasyon. Küçük küçük adaları gördükten sonra bu kadar görkemli ve güzel bir şehri görmeyi son derece çekici buluyorlar" diye konuştu.