Galataport 702 milyon dolara Doğuş Holding'in oldu

''Galataport'' olarak bilinen Salıpazarı Liman Sahası'nın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi Ankara'da yapıldı. İhalede en yüksek teklifi 702 milyon dolarla Doğuş Holding verdi.

''Galataport'' adıyla bilinen Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait İstanbul Salıpazarı Liman Sahası'nın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) İhale Salonu'nda yapıldı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Salıpazarı Liman Sahası'nın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, 702 milyon dolar ile Doğuş Holding A.Ş. verdi.

Dakika dakika ihale

16.45 - İhale Komisyon Başkanı Ahmet Aksu ihalede bir elemesiz turun ardından iki elemeli tur yapılacağını, bunun ardından kalan üç şirketle açık artırmaya gidileceğini söyledi.

16.48 - Elemesiz turda kapalı zarf usulü verilen ilk teklifler toplanmaya başlandı.

16.50 - Elemesiz turda en yüksek teklif 375 milyon dolar oldu. Elemeli turlara geçildi.

16.55 - Birinci elemeli turda en düşük teklifi veren Polimeks-Folkart-Sembol Ortak Girişim Grubu elendi. En yüksek tutar 525 milyon dolar oldu. İkinci elemeli tura geçildi.

17.00 - İkinci elemeli turda en düşük teklifi veren Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ elendi. Elemeli turların tamamlanmasıyla kalan üç şirketle açık artırmaya geçilecek.

17.02 - Açık artırma başlangıç fiyatı 701 milyon dolar, asgari artırım aralığı 1 milyon dolar olarak belirlendi.

17.03 - Doğuş Holding AŞ açık artırmaya başlamadan mola istedi.

17.06 - Doğuş Holding AŞ'nin moladan dönmesinin ardından şirketin kararını açıklaması beklenmeden Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ de mola istedi.

17.08- Doğuş Holding AŞ'nin 702 milyon dolar teklif etti.

İhaleye katılanlar

Salıpazarı Liman Sahası'nın 30 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirme ihalesine katılmak üzere teklif veren firma ve ortak girişim grupları şöyle:

-Doğuş Holding A.Ş.

-Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.

-Polimeks-Folkart-Sembol Ortak Girişim Grubu

-Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

-Global Yatırım Holding A.Ş.-Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Delta Proje İnşaat Turizm ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişim Grubu

Salıpazarı Limanı'nın tarihçesi

Salıpazarı Limanı 1986 yılına kadar Türkiye'nin ithalat yapılan en büyük limanıydı.

1986 yılında yük gemisi trafiğine kapatılan liman 1988'de de TIR'lara kapatıldı.

Salıpazarı Limanı halen yükleme, boşaltma ve depolama hizmeti verirken, İstanbul'a gelen kruvaziyer yolcu gemileri de bu limana yanaşıyor.

Limanın özellikleri

Salıpazarı Liman Sahası 30 bin 175 metrekare açık alana ve 78 bin 810 metrekare kapalı alana sahip.

Dört adet antreposu olan liman günde ortalama 11 gemi kabul edebiliyor.

Limanın iskele uzunluğu ise 1.150 metre.

İlk ihalede ne olmuştu?

Eylül 2005'te yapılan ilk ihale 49 yıllık işletme hakkını içeriyordu.

İhaleyi İsrailli işadamı Sami Ofer ile işadamı Mehmet Kutman'ın ortaklığındaki Royal Caribbean konsorsiyumu, 3 milyar 538 milyon Euro'luk en yüksek teklifle kazanmıştı.

Ancak ihale Danıştay tarafından Aralık 2005'te iptal edilmişti.