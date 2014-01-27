Galatapera Sanat Selçuk Baran Öykü Ödülü sahiplerini buldu

Galatapera Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği Selçuk Baran Öykü Ödülü’nün sahibi ‘Yağmur Gölgesi’ adlı kitabıyla aday olan Senem Dere ve ‘Kanatları Ölü Açıklığında’ adlı öyküsüyle Pelin Buzluk oldu.

İstanbul Galatapera Kültür ve Sanat Derneği’nin 2013 Eylül ayında ikincisini düzenlediği, Selçuk Baran Öykü Ödülü’nün seçici kurulunda Selim İleri, İnci Aral, Sezer Ateş Ayvaz, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, İlknur Özdemir, Nemika Tuğcu ve Turhan Günay yer aldı.

Ödüle ‘Yağmur Gölgesi’ adlı kitabıyla aday olan Senem Dere, yetkin anlatım dili, çok boyutlu ve etkileyici bir arka planla derinleştirdiği, iç dünyaya yönelen sarsıcı öyküleriyle, Pelin Buzluk ise ‘Kanatları Ölü Açıklığında’ kitabındaki öykülerinde kendine özgü, zengin imgelerle örülü bir dil oluşturmadaki başarısı, yaratıcılığı, görünenin ötesindekini arayışı ve çok katmanlı öyküleriyle ödüle değer bulundu.

Ödül töreni nisan ayı içinde Orhan Kemal Kütüphanesinde yapılacaktır.

