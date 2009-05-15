T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Galata'daki festival beğenildi

İstanbul’un moda merkezi Akaretler Sıraevler’de ikincisi gerçekleşecek Galatamoda Festivali Akaretler yapıldı.

15 Mayıs 2009 03:00

İstanbul’un moda merkezi Akaretler Sıraevler’de ikincisi gerçekleşecek Galatamoda Festivali Akaretler yapıldı.

10 Mayıs tarihinde tamamlanan festival sırasında Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarının özel olarak hazırladıkları koleksiyonları İstanbullulara sunuldu. Galatamoda Festivali Akaretler için W İstanbul’da özel bir çekim yapıldı. Bu çekim için birçok önemli isim gönüllü olarak bir araya geldi. Çekimin stylingi Hakan Öztürk tarafından gerçekleştirilirken, fotoğrafları Can Şuldur çekti. Saç tasarımını İbrahim Zengin ve makyajı ise Mac ekibi gerçekleştirdi. Çekimdeki manken ise Selda Car oldu. Galatamoda Festivali Akaretler, Moda Tasarımcıları Derneği tarafından iki yıl içinde gerçekleştirilen sekizinci festival ve bu festivallerin en büyük amacı tasarımcıların ürünlerini daha geniş kitleler ile buluşturabilmek. Her yıl yapılan bu festival genç tasarımcıları destekliyor ve tasarım okullarındaki öğrenciler festival kapsamında ünlü tasarımcılar ile bir araya gelme imkânı buluyor.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24