Galata'daki festival beğenildi

İstanbul’un moda merkezi Akaretler Sıraevler’de ikincisi gerçekleşecek Galatamoda Festivali Akaretler yapıldı.



10 Mayıs tarihinde tamamlanan festival sırasında Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarının özel olarak hazırladıkları koleksiyonları İstanbullulara sunuldu. Galatamoda Festivali Akaretler için W İstanbul’da özel bir çekim yapıldı. Bu çekim için birçok önemli isim gönüllü olarak bir araya geldi. Çekimin stylingi Hakan Öztürk tarafından gerçekleştirilirken, fotoğrafları Can Şuldur çekti. Saç tasarımını İbrahim Zengin ve makyajı ise Mac ekibi gerçekleştirdi. Çekimdeki manken ise Selda Car oldu. Galatamoda Festivali Akaretler, Moda Tasarımcıları Derneği tarafından iki yıl içinde gerçekleştirilen sekizinci festival ve bu festivallerin en büyük amacı tasarımcıların ürünlerini daha geniş kitleler ile buluşturabilmek. Her yıl yapılan bu festival genç tasarımcıları destekliyor ve tasarım okullarındaki öğrenciler festival kapsamında ünlü tasarımcılar ile bir araya gelme imkânı buluyor.

