Galata'da 20 bin kişi oruç açtı

T24

“Evet” oyu istedi

İstanbul’da dün vatandaşlar ilk iftarlarını açarken, kentin değişik yerlerinde kurulan iftar çadırları doldu taştı. Kimileri de özel menülerle hizmet veren otellerde, restoranlarda ya da cafelerde oruçlarını bozdu. İstanbul, ilk gün ilginç bir iftar yemeğine sahne oldu. Yıllarca İstanbul trafiğinin yükünü çeken ancak daha sonra Haliç’e çekilen yılların tarihi Galata Köprüsü 20 bin kişiyi iftar için ağırladı. Eyüp Camisi’nden duyulan ezan sesiyle iftarlarını açan vatandaşlar keyifli bir akşam yaşarken, sahne alan sevilen sanatçı Ahmet Özhan da okuduğu birbirinden güzel ilahilerle ayrı bir ziyafet sundu.Tarihi Galata Köprüsü Ramazanın ilk günü binlerce kişiyi ilk kez bir iftar yemeği için ağırladı.Haliç üzerinde muhteşem manzaraya kurulu masaları saatler önce dolduran vatandaşlar bol bol sohbet ederek ilk iftarlarını açmak için ezanın okunmasını beklediler. Kimi eşini, çocuklarını, kimi yaşlı komşusunu kimi de yurt dışından gelen davetlilerini iftar sofrasında ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.Sıcak bir Ağustos ayında Ramazanın ilk iftarını akşam saatlerinde Haliç’ten “püfür püfür” esmeye başlayan rüzgarla birlikte muhteşem manzarada açan vatandaşlar ilk olarak ikram edilen mercimek çorbasını içtiler. Daha sonra da masaya getirilen, tavuk yahni, pilav ve süt tatlısı yenildi.Almanya’nın Hamm kentinde 31 yıldır madenci olarak çalıştığını belirten Özcan Mıcık duygularını şöyle dile getirdi: “Hayatımda ilk kez memleketimde oruç açıyorum. Böyle bir mekanda halkın içinde olmak harika bir duygu.”Fotoğraf sanatçısı Özcan Karaoğlu da, Azerbaycan’dan gelen iki misafirini güzel bir atmosferde ve ilk iftarda ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.İftar sonrası köprünün ortasına konulan sahnede yapılan konuşmalara ise referandum damgasını vurdu. Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, “Hayır derken, çocuklarımızın geleceğini karartmış oluruz. Bu metne evet demenizi bekliyoruz” dedi. Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu’da, “Bu partiler üstü bir konu. Önemli olan sizlerin ne düşündüğüdür” diye konuştu.