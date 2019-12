Galata moda festivali yeniden başlıyor

İstanbul’un yeni moda merkezi Akaretler Sıraevler’de, "Galatamoda Festivali Akaretler" ikinci kez başlıyor!



6-10 Mayıs arasında Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarından 31’i, özel hazırladıkları koleksiyonlarını tüm İstanbullular’a sunacak.



Galatamoda Festivali Akaretler için W İstanbul’da özel bir çekim yapıldı. Bu çekim için birçok önemli isim gönüllü olarak bir araya geldi. Styling’i Hakan Öztürk tarafından gerçekleştirilirken, fotoğrafları Can Şuldur çekti. Saç tasarımını İbrahim Zengin, makyajı MAC ekibi yaptı. Manken ise Selda Car oldu.



Galatamoda Festivali Akaretler, Moda Tasarımcıları Derneği tarafından iki yıl içinde gerçekleştirilen sekizinci festival olacak ve bu festivallerin en büyük amacı tasarımcıların ürünlerini daha geniş kitleler ile buluşturmak. Her yıl Galatamoda Festivali birçok genç tasarımcıyı destekliyor. Tasarım okullarından öğrenciler festival kapsamında ünlü tasarımcılar ile bir araya gelme imkanı buluyor.



Beş gün boyunca ziyaretçileri yine çok özel sürprizler bekliyor. Her gün, 10.00-22.00 arasında özel müzik yayını olacak. Özlem Süer, Arzu Kaprol, Elif Cığızoğlu, Özgür Masur, Ezra-Tuba Çetin gibi ünlü tasarımcıların katılacağı etkinlikler gerçekleşecek.