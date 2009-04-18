T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Galata moda festivali yeniden başlıyor

İstanbul’un yeni moda merkezi Akaretler Sıraevler’de, "Galatamoda Festivali Akaretler" ikinci kez başlıyor!

18 Nisan 2009 03:00

İstanbul’un yeni moda merkezi Akaretler Sıraevler’de, "Galatamoda Festivali Akaretler" ikinci kez başlıyor!

6-10 Mayıs arasında Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarından 31’i, özel hazırladıkları koleksiyonlarını tüm İstanbullular’a sunacak.

Galatamoda Festivali Akaretler için W İstanbul’da özel bir çekim yapıldı. Bu çekim için birçok önemli isim gönüllü olarak bir araya geldi. Styling’i Hakan Öztürk tarafından gerçekleştirilirken, fotoğrafları Can Şuldur çekti. Saç tasarımını İbrahim Zengin, makyajı MAC ekibi yaptı. Manken ise Selda Car oldu.

Galatamoda Festivali Akaretler, Moda Tasarımcıları Derneği tarafından iki yıl içinde gerçekleştirilen sekizinci festival olacak ve bu festivallerin en büyük amacı tasarımcıların ürünlerini daha geniş kitleler ile buluşturmak. Her yıl Galatamoda Festivali birçok genç tasarımcıyı destekliyor. Tasarım okullarından öğrenciler festival kapsamında ünlü tasarımcılar ile bir araya gelme imkanı buluyor.

Beş gün boyunca ziyaretçileri yine çok özel sürprizler bekliyor. Her gün, 10.00-22.00 arasında özel müzik yayını olacak. Özlem Süer, Arzu Kaprol, Elif Cığızoğlu, Özgür Masur, Ezra-Tuba Çetin gibi ünlü tasarımcıların katılacağı etkinlikler gerçekleşecek.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24