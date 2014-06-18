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Yaşam

Galata Kulesi'nin etrafına yapılan çay bahçesine protesto

Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan çay bahçesini protesto için Galata meydanında Cumartesi günü piknik düzenlenecek

18 Haziran 2014 17:21

İstanbul denilince akla gelen ilk yerlerden birisi olan Galata Kulesi'nin etrafı çay bahçesi yapıldı. Galata Kulesi'nin etrafına masalar yerleştirildi. Bankların kaldırıldığı da iddialar arasında. Tepki çeken uygulama Cumartesi günü protesto edilecek.

Belediye yetkilileri üç ay önce Galata Kulesi'nin işletme hakkının Beltur'a verildiğini ve Beltur yetkililerinin 'yoğunluk' nedeniyle böyle bir uygulamaya başvurduğunu belirtti.

Beyoğlu'nda masa ve sandalyelerin toplanmasının ardından Galata Kulesi etrafında masa-sandalye konulması eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada büyük tepki çeken uygulama nedeniyle Galata meydanında Cumartesi günü piknik düzenlenecek.

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