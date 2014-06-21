Galata Kulesi'nin altındaki çay ocağı protesto edildi

İstanbul'un tarihi sembollerinden Galata Kulesi'nin dibindeki alana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce ocak, masa ve sandalyeler konularak 'çay bahçesine' çevrilmesi bir grup tarafından protesto edildi.



DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELTUR tarafından işletilen çay bahçesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik grup, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla saat 16.00 sıralarında burada toplandı.

'Meydanlar halkındır. Sermayenin değil' yazılı pankart açan grup, 'Galata halkındır halkın kalacak', sloganları attı. 'Galata halkındır halkın kalacak', 'Ranta hayır', 'Diren Galata', 'Gaza geldik, çay demledik' şeklinde dövizlerin açıldığı eylem alkışlar ve ıslıklarla başladı.

Grubun eylemi masalarda oturanlara karşı yerde oturarak devam etti. Eylemciler yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri aralarında paylaştılar. Bu sırada bazı kişiler ise eyleme rağmen masalarda oturmaya devam etti. Bazı eylemciler ile masada oturanlar arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Eyleme katılan Ahmet Kale, "Meydanlar halkındır. Burası vatandaşların günün her saati gelip, oturup, sohbet ettiği bir yer. Belediye burayı halka kapatmak için özel bir çay bahçesi açmaya kalktı. Biz dünyanın tersine belediyenin işgaline karşı alanlarımızı koruyoruz. Vatandaşın nefes aldığı bir yeri işgal etmek günahtır, ayıptır" dedi.

Özlem Dalkıran ise Galata Kulesi'nin tarihi bir yapı olduğunu belirterek, çay bahçesinin tarihi dokuya zarar verdiğini söyledi. Dalgakıran, "Burası halkın özgürce oturduğu bir yer, gençlerin dinlenme mekanıydı. Burada esas yapılmak istenen halkın yaşam tarzının değiştirilmeye çalışılmasıdır. Hem buna itiraz etmek hem de Galata Kulesi'nin Galata Kulesi olarak kalması için buradayım" diye konuştu.



Eylemciye saldırı



Bu arada bir protestocu, eylemi izleyen iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre eyleme katılan vatandaş ile duvar üzerinde eylemi izleyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belli olmayan iki kişi eylemciye yumrukla saldırdı. Saldırı sonucunda eylemcinin kaşı açıldı, gözlüğü kırıldı.



Kavga vatandaşların araya girmesiyle önlenirken, saldırganlar polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan vatandaşa ise eyleme katılan bazı vatandaşlar yardımcı oldu. Bir görgü tanığı olayın boş bira şişesini yere atan iki saldırganı eylemcinin uyarmasıyla başladığını söyledi.