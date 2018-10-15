Galata Kulesi yazı tahtasına döndü: Çağdaş eğitim şart

İstanbul’un tarihi miraslarından Galata Kulesi, duyarsız vatandaşlar ve turistler tarafından tahrip ediliyor. 2013’de Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen kulenin duvarlarına kazınan yazılar tarihe saygısızlığın boyutunu gösteriyor. Mimar Doktor Doğan Hasol, konuya ilişkin olarak yaptıüğı değerlendirmede, "Çağdaş eğitim şart" dedi.

528 yılında inşa edilen ve İstanbul'un en eski yapılarından birisi olan Galata Kulesi her gün duyarsız vatandaşlar ve turistler tarafından tahrip ediliyor.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Mimar Doktor Doğan Hasol, bunun bir kentlileşme sorunu olduğunu söyledi. Hasol, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Mimari ve kültürel değerleri koruma konusunda sorunlarımız var. İstanbul tarihi, mimari ve kültürel değerler bakımından dünyanın en zengin şehirlerinden biri. Bu mirası korumak insanlık borcumuz. Ülkemizde kentleşme süreci çok hızlı oldu; buna karşılık, kentlileşme aynı hızda olmadı. Kırsaldan gelenler kent yaşamına kolayca uyum sağlayamadılar. Galata Kulesi’ndeki manzara, bu olgunun açık göstergesi. Özensizlik yalnızca, kulenin taşlarına yazılan duvar yazılarında değil, kulenin bedenine sarılmış elektrik kablolarında ve çöp bidonlarında bile görülüyor. Çağdaş eğitim şart."