Galata Kulesi’ndeki restorasyona ebabil kuşları için ara verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi’nin dış kısmına yapılan restorayona ebabil kuşlarının göçme zamanına kadar ara verildiğini duyurdu. Söz konusu restorasyon çalışmalarının durdurulması için imza kampanyası başlatılmış, bakanlığa da başvuruda bulunulmuştu.

Ebabil kuşlarının üreme ve yaşama alanı olan Galata Kulesi’ndeki restorasyona kuşlar göçene kadar ara verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu ara verilme kararını Twitter üzerinden şu şekilde duyurdu:

“Galata Kulesi’nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata’nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum.”

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ de restorasyonun sonbaharda başlayacağını açıkladı. Açıklamada ebabil kuşlarının Galata Kulesi’ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için bakanlığın kararı doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata’nın kuşlarına özel ver verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek” denildi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı, avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu “Kültür dediğiniz şey sadece binalar değil, doğasıyla, yaşanmışlıklarıyla da kültür” diyerek restorasyonun ertelenmesi için başvurmuştu.

Simurg Kuş Yuvası Derneği de restorasyon sürecinin üreme mevsimi sonrasına bırakılması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’n (CİMER) başvuruda bulunmuştu.

Yine change.org üzerinden ‘Galata Kulesi restorasyonu ebabilleri öldürmesin’ başlığı ile imza kampanyası başlatılmıştı. Kampanyaya 11 binden fazla kişi imza vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetindeki Galata Kulesi, geçtiğimiz aylarda tartışmalı bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmişti.