Galata Kulesi'ndeki restorasyon, kuş yuvaları nedeniyle ertelendi

İstanbul'un simge yapılarından İBB mülkiyetindeki 1500 yıllık tarihi Galata Kulesi, geçtiğimiz aylarda tartışmalı bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti. Devrin ardından tarihi kuleyi müzeye çevirmek için restorasyon çalışması başlatıldı. Kulenin etrafına geçtiğimiz günlerde kurulan iskele, birçok tarihi yapıda örneği görülen “kuş evi” olarak kullanılan duvardaki oyukları da kapattı.

Bunun üzerine change.org sitesinde vatandaşlar tarafından “Galata Kulesi restorasyonu ebabilleri öldürmesin” sloganı ile imza kampanyası başlatıldı. İmza metninde Galata Kulesi’ndeki restorasyon çalışmasının üreme dönemindeki kuşları tehdit ettiğine ve yavru kuşların ölümüne neden olduğuna dikkat çekilerek, yuvaların bozulmasına neden olan restorasyon çalışmalarının, kuşların üreme faaliyetlerini durdurdukları sonbahara ertelenmesi talep edildi.

Turizm Bakanı: Ara veriyoruz

Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmasının ertelendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, “Galata Kulesi’nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata’nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.