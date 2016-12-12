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Galata Kulesi kırmızı beyaza büründü

Kuleye Beşiktaş'taki terör saldırısına tepki için Türk bayrağı yansıtıldı

12 Aralık 2016 01:05

İstanbul'daki terör saldırısına tepki için Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Enerji A.Ş. tarafından yapılan aydınlatmayla Galata Kulesi, kırmızı beyaza büründü.

 

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