<p class="p1"><span style="line-height:1.5;">İstanbul'daki terör saldırısına tepki için Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1">İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Enerji A.Ş. tarafından yapılan aydınlatmayla Galata Kulesi, kırmızı beyaza büründü.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"> </p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://cdn00.vidyomani.com/c/9/0/0/dolmabahce-patlama/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="640"></iframe></p>\r\n