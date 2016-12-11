Beşiktaş’taki terör saldırılarını TAK üstlendi

Dolmabahçe ve Maçka’daki terör saldırısını TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi.

Örgüt, saldırıyı üstlendiklerini sitelerinden yaptıkları bir açıklama ile duyurdu.

Ne olmuştu?

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda iki terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, yedisi sivil 39 kişi hayatını kaybetti, 166 kişi yaralandı.

İlk saldırı 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlendi.

İkinci patlama ilk saldırıdan 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda meydana geldi. Polisler tarafından durdurulan bir canlı bomba, kendini havaya uçurdu.

TAK nasıl kuruldu?

PKK'nın Kandil'deki sözcülerinden "Roj Kandil" TAK'ın kökeni ve örgüte karşı durumu konusunda 2010 yılında CNN International'a şu açıklamayı yapmıştı:



"TAK’ta yer alanların bazılarının geçmişte bizim içimizde olduğu doğrudur. Ancak politikalarımızı eleştiriyorlardı. Bizi çok pasif ve yumuşak görüyorlardı. Silahlı mücadelenin tırmandırılmasından yana olduklarını söylüyorlardı. Sonradan bizimle yollarını ayırdılar. Fakat onlar da Öcalan’ı önder olarak kabul ediyorlar. Öcalan’ın yakalanma sürecinin hemen ardından bizim içimizde ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşandı. Bazı arkadaşlar, 'Önderlik ateşkes yaptı, ama devlet bundan anlamadığı gibi ona karşı komplolar geliştirdi” diyorlardı. Sonra içimizde eleştiri getiren bazı unsurlar giderek ekipleştiler. Bu ekip hızla uçlaştı, uçlaştı ve bizden koparak kendi örgütlenmesini kurdu.

(TAK’ın PKK’nın şehir kolu olduğu iddiaları doğru mu' sorusu üzerine) TAK içindeki bazı unsurların bizden kopmuş olmaları nedeniyle bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Aramızda hiçbir ilişki yok. Anladığım kadarıyla, Öcalan’a bağlı ve sadıklar."

Saldırı, Üsküdar'dan böyle görüntülenmişti: