T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş’taki terör saldırılarını TAK üstlendi

Saldırılarda 39 kişi hayatını kaybetmişti

11 Aralık 2016 20:37

Dolmabahçe ve Maçka’daki terör saldırısını TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi.

Örgüt, saldırıyı üstlendiklerini sitelerinden yaptıkları bir açıklama ile duyurdu. 

 

Ne olmuştu?

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda iki terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, yedisi sivil 39 kişi hayatını kaybetti, 166 kişi yaralandı.

İlk saldırı 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlendi.

İkinci patlama ilk saldırıdan 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda meydana geldi. Polisler tarafından durdurulan bir canlı bomba, kendini havaya uçurdu.

TAK nasıl kuruldu?

PKK'nın Kandil'deki sözcülerinden "Roj Kandil" TAK'ın kökeni ve örgüte karşı durumu konusunda 2010 yılında CNN International'a şu açıklamayı yapmıştı:

"TAK’ta yer alanların bazılarının geçmişte bizim içimizde olduğu doğrudur. Ancak politikalarımızı eleştiriyorlardı. Bizi çok pasif ve yumuşak görüyorlardı. Silahlı mücadelenin tırmandırılmasından yana olduklarını söylüyorlardı. Sonradan bizimle yollarını ayırdılar. Fakat onlar da Öcalan’ı önder olarak kabul ediyorlar. Öcalan’ın yakalanma sürecinin hemen ardından bizim içimizde ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşandı. Bazı arkadaşlar, 'Önderlik ateşkes yaptı, ama devlet bundan anlamadığı gibi ona karşı komplolar geliştirdi” diyorlardı. Sonra içimizde eleştiri getiren bazı unsurlar giderek ekipleştiler. Bu ekip hızla uçlaştı, uçlaştı ve bizden koparak kendi örgütlenmesini kurdu. 

(TAK’ın PKK’nın şehir kolu olduğu iddiaları doğru mu' sorusu üzerine) TAK içindeki bazı unsurların bizden kopmuş olmaları nedeniyle bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Aramızda hiçbir ilişki yok. Anladığım kadarıyla, Öcalan’a bağlı ve sadıklar."

Saldırı, Üsküdar'dan böyle görüntülenmişti:

ETİKETLER

beşiktaştaksaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24