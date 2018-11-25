Galata Kulesi, kadına şiddete karşı turuncuya büründü

Galata Kulesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle 24-26 Kasım günleri arasında, kadına şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu ile aydınlatılıyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslarası Dayanışma Günü'nde farkındalık oluşturmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un simge yapılarından biri olan Galata Köprüsü'nü kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlattı. Tarihi kule 24 Kasım Cuma akşamı turuncu renge bürünürken, 26 Kasım Pazar sabahı güneş doğana dek turuncu renk ile aydınlatılacak.

Cumartesi akşam vakit geçirmek için Galata Kuledibi'ne gelenler, turuncu aydınlatma ile farklı bir görünüm kazanan Galata Kulesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve turistler 'turuncu Galata Kulesi' ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.