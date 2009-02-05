Galata Köprüsü'nde çılgın gösteri

Dünya'nın ilk Kapalı Alan Serbest Stil Motosiklet Dünya Şampiyonu Chris Pfeiffer, trafik kazasını fırsat bilerek, o sırada Galata Köprüsü'nde bulunan balıkçılara, yayalara, turistlere ve trafikte sıkışıp kalmış sürücülere nefes kesen bir gösteri yaptı.



MotoPlus Motosiklet Fuarı için Türkiye'ye gelen Chris Pfeiffer ilk gösterisini yapmak üzere fuara doğru giderken İstanbul trafiğinde sıkıştı kaldı.



Bunu fırsat bilen Red Bull sporcusu Pfeiffer, yolculuk ettiği minibüsün içinden, motorunun üstünde Galata Köprüsü'ne atlayarak köprünün üstündeki herkesi şok etti.



Zaten sıkışık olan trafik hepten dururken, manzara resmi çeken turistler objektiflerini aksiyona çevirdiler. Galata Köprüsü'nü kaplamış olan balıkçılar ise oltaları, balıkları bir kenara atıp bu çılgın adamı izlemeye başladılar.



Motosikletle akrobasi, serbest stil motosiklet, trial ve enduro dallarında uzman olan Chris Pfeiffer, imkansız gibi görünen dönüş ve atlama hareketlerinden oluşan kombinasyonlarıyla izleyenleri büyüledi. Polise yakalanmadığı için şanslı olduğunu söyleyen Red Bull sporcusu Chris Pfeiffer, Türkiye'deki motosiklet tutkunlarıyla tanışacağı için de çok heyecanlı olduğunu belirtti.



Rekorlarıyla ünlü



1997 yılında yerde yan yana yatan 33 kişinin üzerinden rampasız uzun atlama rekoru ile tarihe geçen Chris Pfeiffer, 2000'de 30 saniyede 15 defa ön teker havada daire çizme ve 2004'de 115 derece açıyla ön teker havada kalma rekorlarının sahibi oldu. 1985 yılından bu yana katıldığı pek çok Avrupa ve dünya şampiyonluklarında bir numara olduğunu kanıtlaya Pfeiffer, son olarak 2007 ve 2008 yılları Avrupa ve Dünya Motosiklet Dublör Şampiyonu unvanını kazandı.



Akrobasi ustası, 38 yaşındaki Alman sporcu Chris Pfeiffer, 4-8 Şubat tarihlerinde Yeşilköy'deki CNR Expo'da düzenlenecek MotoPlus Fuarı'nda, Castrol gösteri alanında unutulmaz gösteriler sunacak.



