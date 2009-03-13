Galata Köprüsü’nde bakım çalışması

Yeni Galata Köprüsü, bakım çalışmaları nedeniyle 17 Mart salı günü saat 01.00-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada,belediyenin Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü'nde "mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması"na ilişkin bakım çalışması yapılacağı bildirildi.



"Bu nedenle köprünün 16 Mart pazartesi gününü 17 Mart salı gününe bağlayan gece 01.00-04.30 saatleri arasında yaya ve araç trafiğine kapatılacağı" ifade edilen açıklamada, bu saatler arasında baskül köprünün açılarak periyodik bakım ve yağlama çalışmalarının gerçekleştirileceği kaydedildi.



Açıklamada, belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların saat 01.00-03.00 arasında Atatürk Köprüsü'nü, saat 03.30-04.30 arasında ise Atatürk Köprüsü de deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği bildirildi.

