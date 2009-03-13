T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Galata Köprüsü’nde bakım çalışması

Yeni Galata Köprüsü, bakım çalışmaları nedeniyle 17 Mart salı günü 01.00-04.30 saatleri arası trafiğe kapalı olacak.

13 Mart 2009 02:00

Yeni Galata Köprüsü, bakım çalışmaları nedeniyle 17 Mart salı günü saat 01.00-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada,belediyenin Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü'nde "mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması"na ilişkin bakım çalışması yapılacağı bildirildi.

"Bu nedenle köprünün 16 Mart pazartesi gününü 17 Mart salı gününe bağlayan gece 01.00-04.30 saatleri arasında yaya ve araç trafiğine kapatılacağı" ifade edilen açıklamada, bu saatler arasında baskül köprünün açılarak periyodik bakım ve yağlama çalışmalarının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların saat 01.00-03.00 arasında Atatürk Köprüsü'nü, saat 03.30-04.30 arasında ise Atatürk Köprüsü de deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24