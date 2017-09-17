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Galata Köprüsü üstünden "balık tutma yarışması"

  İSTANBUL, (DHA) FATİH  Belediyesi tarafından bu yıl 13

17 Eylül 2017 18:27

 

İSTANBUL, (DHA) FATİH  Belediyesi tarafından bu yıl 13.si düzenlenen \'Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivali\' kapsamında bugün olta ile balık tutma yarışı düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de balık tuttu. Balık ekmek dağıtımının yapıldığı festivalde balık tutma yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.

Galata Köprüsünde gerçekleştirilen olta ile balık tutma yarışına, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir\'in yanı sıra yüzlerce vatandaş ve yarışmacı katıldı. Başkan Mustafa Demir, balık festivalinin 13.sünü gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Köprü üzerinde balık tutmayı ise beşinci kez gerçekleştiriyoruz. Daha önceki yıllarda da Samatya\'da yapıyorduk.  Şimdi Kumkapı\'da ve Haliç\'te olmak üzere bu çevrede balığın farkına varılsın denizin ve deniz kültürümüzün farkına varılsın, bunların farkına varılması için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Her yıl daha çok ilgi görüyor. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum\" dedi.

Balık festivalinin ikinci gününde birinci olan Şenol Ay 792 gr,  ikinci olan Hüseyin Özdemir 517 gr, üçüncü olan Ramazan Koçak 446 gr ile dereceye girip ödüllerin sahipleri oldular. Dereceye girenler kupalarını Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in elinden aldılar. Ayrıca Fatih Belediyesi yarışmacılara saat hediye etti. Balık tutma yarışının ardından  balık ekmek ikramı yapıldı.

(FOTOĞRAF)

 

 

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