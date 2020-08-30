Galata Köprüsü’nde “Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor” sergisi

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle “Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor” adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Galata Köprüsü üzerinde açılan sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un akıllarda kalan karelerinin yer alan serginin açılışı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla yapıldı.

Sergiyi gezen Vali Yerlikaya, “Bize bu şanlı zaferi armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini minnetle, şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, “Bu sergide de zaferlerin unutulmaması için Beyoğlu Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta bu zaferi anlattığı bölümünden her bir kelimeye fotoğrafların altında yer verdik. Buradan geçenlere bu günü anlatan bir kartpostal vermek suretiyle hatıra sunmak istedik. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.