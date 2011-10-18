-Galata Köprüsü 20 Ekim'de trafiğe kapatılacak İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Ekim'de trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Yeni Galata Köprüsü'nde mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması gibi bakım çalışmaları yapacak. Bu nedenle köprü, 20 Ekim Perşembe günü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Araç ve yayaların, 01.30–03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekecek.