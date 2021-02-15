Galata'da tadilat işlemleri süren tarihi binaya Nusret Gökçe'nin posteri asıldı; İBB tepki gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkenin ‘tanıtım elçisi’ olarak seçilen Nusret Gökçe’nin posteri, tarihi Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan binanın üstüne örtüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) de tepki geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı'na yapılan bu uygulama kabul edilemez” dedi.

“Tarihi binanın bu şekilde kapatılması reklam yönetmeliği ve kültür varlığı mevzuatına aykırıdır” diyen Polat, “İzinsiz uygulamaya hakkında işlem yapacağız. İlçe belediyesinden alınmış tarihi eser basit onarım uygulaması ötesinde uygulama olup olmadığı ve izinsiz tüm uygulamaların incelenmesi ve işlem yapılması için yarın sabah KUDEB ve İBB Miras ekiplerimiz restorasyon uygulamasını yerinde denetleyecekler” açıklamasında bulundu.