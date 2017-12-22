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Spor

Galasaray'ın Fatih Terim hamlesi Alman basınında

Temel ELCİVAN / Duisburg,(DHA) -TECRÜBELİ teknik adam Fatih Terim'in Galatasaray ile yeniden anlaşmaya varması, Alman medyasında yer aldı

22 Aralık 2017 13:09

Temel ELCİVAN / Duisburg,(DHA) -TECRÜBELİ teknik adam Fatih Terim\'in Galatasaray ile yeniden anlaşmaya varması, Alman medyasında yer aldı. Almanya\'nın en çok satan gazetesi Bild, internet sayfasından \"Fatih Terim 4. kez Galatasaray\'da\" başlığını kullandığı bir habere yer verdi. Terim\'in yeniden Galatasaray ile anlaşmaya vardığını okurlarına duyuran Bild, Fatih Terim\'in Twitter hesabından yaptığı son paylaşımına da yer vererek, söz konusu anlaşmayı Terim\'de onayladı diye yazdı.
Fatih Terim\'in Galasaray ve milli takım başarılarını da hatırlatan gazete, sarı-kırmızılı ekibin son üç lig maçını ve prestij maçı sayılan Beşiktaş mücadelesini kaybetmesinin ardından Igor Tudor\'un görevine son verildiğini ayrıca aktardı. Bild, 1999-2000 sezonunda UEFA kupasını Galatasaray\'a kazandıran Terim\'in yedinci şampiyonluğu kovalayacak yorumunu yaptı.

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