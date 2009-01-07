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Bilim / Teknoloji

Galapagos’ta pembe iguana bulundu

Galapagos adalarında, şimdiye kadar varlığı bilinmeyen pembe renkli iguana keşfedildi.

07 Ocak 2009 02:00

Charles Darwin’in evrim teorisini geliştirdiği Galapagos adalarında, şimdiye kadar varlığı bilinmeyen pembe renkli iguana keşfedildi.


Yalnızca Galapagos’ların Isabela Adası’ndaki sönmüş Wolf volkanında yaşayan iguananın gül rengine yakın parlak pembe bir deriye sahip olduğu ve iri sürüngenin öteki iguanalarla akraba olmasına karşın, genetik olarak ayrı bir tür olduğu belirtildi.
Pembe iguana, yassı kafası ve boynunun arkasındaki kalın sorgucuyla fiziki olarak öteki iguanalardan ayrılıyor. Evrim teorisinin babası İngiliz biyolog Charles Darwin’in 200. doğum yıldönümü 12 Şubat’ta kutlanacak.

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