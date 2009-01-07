Galapagos’ta pembe iguana bulundu

Charles Darwin’in evrim teorisini geliştirdiği
Galapagos adalarında, şimdiye kadar varlığı bilinmeyen pembe renkli
iguana keşfedildi.
Yalnızca Galapagos’ların Isabela Adası’ndaki
sönmüş Wolf volkanında yaşayan iguananın gül rengine yakın parlak pembe
bir deriye sahip olduğu ve iri sürüngenin öteki iguanalarla akraba
olmasına karşın, genetik olarak ayrı bir tür olduğu belirtildi.
Pembe
iguana, yassı kafası ve boynunun arkasındaki kalın sorgucuyla fiziki
olarak öteki iguanalardan ayrılıyor. Evrim teorisinin babası İngiliz
biyolog Charles Darwin’in 200. doğum yıldönümü 12 Şubat’ta kutlanacak.