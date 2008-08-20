Galapagos’ta “meyve sineği” alarmı

UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan ünlü Galapagos Adaları, Akdeniz’e özgü bir meyve sineği türünün adada tespit edilmesi üzerine “botanik alarmı” verdi. İşgalci tür olarak nitelenen ve pek çok meyve türüne zarar verdiği bilinen Akdeniz meyve sineği Galapagos’a bağlı San Kristobal ve Santa Kruz adalarında bulunurken, sineğin adadaki doğal bitki örtüsüne verebileceği zararın önüne geçebilmek için çalışma başlatıldı. Bu amaçla adalara ithal edilen bitki ve meyvelerin kısıtlanacağını belirten yetkililer havaalanları ve limanlarda sıkı denetim uygulanacağını ifade ettiler.



Orta Amerika ülkelerinden Ekvator’a ait olan Galapagos Adaları 2007 yılında UNESCO tarafından artan turizm potansiyelinin doğurduğu sakıncalar ve işgalci türlerin belirme ihtimaline karşı Dünya Mirası listesine alınmıştı.



'Darwin'in kaplumbağası' da Galapagosluydu



İngiliz bilim adamı Charles Darwin'in evrim teorisinin temelini oluşturan incelemelerde bulunduğu Galapagos Adası'ndan alarak İngiltere'ye götürdüğü kaplumbağa Harriet, 2006 yılında 176 yaşındayken ölmüştü. Avustralya'daki Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde can veren dev Galapagos kaplumbağası Harriet, DNA testleriyle 1830 yılında doğduğunun belirlenmesiyle dünya üzerinde halen hayatta olan en yaşlı hayvan olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.



