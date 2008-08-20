T24 LogoT24 Logo
Çevre

Galapagos’ta “meyve sineği” alarmı

Darwin’in evrim teorisine esin kaynağı olan doğal hayatıyla ünlü Galapagos Adaları, Akdeniz kökenli bir “işgalci tür”ün tehdidi altında

20 Ağustos 2008 03:00

UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan ünlü Galapagos Adaları, Akdeniz’e özgü bir meyve sineği türünün adada tespit edilmesi üzerine “botanik alarmı” verdi. İşgalci tür olarak nitelenen ve pek çok meyve türüne zarar verdiği bilinen Akdeniz meyve sineği Galapagos’a bağlı San Kristobal ve Santa Kruz adalarında bulunurken, sineğin adadaki doğal bitki örtüsüne verebileceği zararın önüne geçebilmek için çalışma başlatıldı. Bu amaçla adalara ithal edilen bitki ve meyvelerin kısıtlanacağını belirten yetkililer havaalanları ve limanlarda sıkı denetim uygulanacağını ifade ettiler.

Orta Amerika ülkelerinden Ekvator’a ait olan Galapagos Adaları 2007 yılında UNESCO tarafından artan turizm potansiyelinin doğurduğu sakıncalar ve işgalci türlerin belirme ihtimaline karşı Dünya Mirası listesine alınmıştı.

'Darwin'in kaplumbağası' da Galapagosluydu

İngiliz bilim adamı Charles Darwin'in evrim teorisinin temelini oluşturan incelemelerde bulunduğu Galapagos Adası'ndan alarak İngiltere'ye götürdüğü kaplumbağa Harriet, 2006 yılında 176 yaşındayken ölmüştü. Avustralya'daki Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde can veren dev Galapagos kaplumbağası Harriet, DNA testleriyle 1830 yılında doğduğunun belirlenmesiyle dünya üzerinde halen hayatta olan en yaşlı hayvan olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24