Galapagos Adaları'nda 115 yıl önce neslinin tükendiğine inanılan bir türe ait kaplumbağa bulundu

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Genetik testler Galapagos Adaları'nda bulunan dev kaplumbağanın bilim insanlarının soyunun yüz yıldan uzun süre önce tükendiğine inandığı bir türe ait olduğu ortaya çıkardı.

Dişi kaplumbağa 2019 yılında Fernandina Adası'na yapılan bir keşifte bulunmuştu.

Bağlantıyı kanıtlamak için bilim insanları erkek bir 'Chelonoidis phantasticus' kalıntılarından alınan örnekle yeni bulunan kaplumbağanınkileri kıyasladı.

Bahsi geçen türün son örneği 1906'da görülmüştü.

Ekvador Çevre Bakanı, "Bu türün neslinin 100 yıldan uzun süre önce tükendiğine inanılıyordu. Umut hayatta!" dedi.

Dev kaplumbağanın 100 yaşından daha büyük olduğuna inanılıyor. Bilim insanları, adada buldukları iz ve dışkı örneklerinin aynı türden başka canlılar da olabileceğine işaret ettiğini belirtti.