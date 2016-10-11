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Spor

Galano 'yeşil kart' gören ilk futbolcu oldu!

Yeşil kart, fair-play'i teşvik etmek için uygulamaya konuldu

11 Ekim 2016 13:36

Dünya futbolunda bir ilk yaşandı ve hakemler bu kez bir oyuncuya sarı veya kırmızı kart değil, yeşil kart gösterdi. Yeşil kartı ilk gören isim Vicenza'nın golcüsü Cristian Galano oldu.

Yeşil sahalarda fair-play kurallarına uygulamasını teşvik etmek için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Hakemlerin kullandığı sarı ve kırmızı kartların yanına bir de yeşil kart eklendi.

Futbol tarihinde bir ilke sahne olan bu uygulama, İtalya 2. Ligi Serie B'de Virtus Entella ile Vicenza arasında oynanan maçta denendi. Karşılaşmanın 53. dakikasında Vicenza'nın geliştirdiği bir atakta Cristian Galano'nun şutu sonrasında top dışarı gitti.
İşte yeşil kartı gören ilk futbolcu

Maçın hakemi Marco Mainardi, Vicenza lehine korner verirken, verilen bu kararı şutu kullanan İtalyan oyuncu değiştirdi.

Savunmanın topa herhangi bir müdahelesi olmadığını hakeme ileten Galano, bu örnek hareketi sonucunda yeşil kart ile ödüllendirildi.

İlk 11'de forma giyen oyuncuların yanı sıra, yedek kulübesindeki oyuncular da bu uygulamadan faydalanabilecek.

Sezon sonunda en fazla yeşil kart toplayana ise ödül verilecek.

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