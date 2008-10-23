Galaksilerin oluşumu hakkında yeni teori

Bilim adamları, galaksilerin, kütlenin ağırlıklı rol oynadığı tek bir parametreye bağlı basit bir sürecin sonucu oluştuğunu düşünüyor.Uluslararası bir astronom ekibinin İngiliz Nature dergisinde yayımladığı makaleye göre, ışığı dünyaya ulaşmayan galaksilerin de incelenmesine olanak sağlayan hidrojen emisyonu sinyalini yakalama kapasitesine sahip radyoteleskopların seçtiği 200 civarında galaksi incelendiğinde, "açık yüzeysel değişikliklere karşın, galaksilerin temelde sadece tek bir kritere bağlı olduğu" görüldü.İngiltere'nin Cardiff Üniversitesi'nden Michael Disney'nin başkanlık ettiği araştırmada, gökadaların aslında tamamının kendi aralarında birbirleriyle bağlantılı oldukları ve başlıca etkenin, kütle olduğu ortaya çıkarken, galaksilerin ışık saçma özelliğinin de bir yıldız veya galaksi grubu ya da kümesiüyesi olması veya olmamasına bağlı olmadığını belirlediler.Araştırmalarında daha temel olarak galaksilerin oluşum sürecinin basitliğinin, evrenin oluşumundaki "soğuk" siyah materyalin oynadığı rolün sorgulanmasına yol açtığını belirten bilim adamları, bu maddenin galaksilerin çok sıcak ve hızla genişleyen bir evrende aşamalı olarak oluşma olanağı sağladığını kaydettiler.Gökbilimci Disney, bu bulgu karşısında yeni bir bilinmezlikle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.Astronomların şimdiye dek benimsediği teoriye göre, galaksiler, birbirinden bağımsız 6 faktörün yönlendirdiği bir evrim çerçevesinde birçok aşamada oluşuyordu: Yıldızların oluşma süreci, cüce galaksilerin füzyonu, rotasyon (kinetik momentum), boy, kütle ve diğer galaksilere yakınlık.