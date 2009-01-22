Galada sıcak anlar

Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği, Murat Yıldırım ile Beren Saat’in başrolünü oynadığı “Güz Sancısı” filminin galası yapıldı.



Hürriyet'in haberine göre; "Güz Sancısı" filminin galası, farklı zamanlarda aynı adama aşık olan iki güzel oyuncuyu buluşturdu.



Bülent İnal'ın eski sevgilisi Tuba Büyüküstün ile yeni aşkı Beren Saat, galada karşılaşmamak için büyük çaba gösterdi.



Beren Saat, başrolü oynadığı "Güz Sancısı" adlı filmin galasına oyuncu sevgilisi Bülent İnal'la el ele geldi. Saat ve İnal, gecenin en dikkat çeken çiftlerindendi. Ancak bir süre sonra gözler Tuba Büyüküstün'e çevrildi. Çünkü İnal'ın eski sevgilisi Büyüküstün de "Asi" dizisindeki rol arkadaşı Murat Yıldırım'ın filmini izlemek üzere aynı mekandaydı.



Farklı salonlar seçtiler



Beren Saat-Bülent İnal çifti ve Tuba Büyüküstün, aynı çatı altında olmalarına rağmen karşılaşmamak için büyük çaba gösterdi. Saat ve İnal filmi 3 no'lu salonda seyrederken, Büyüküstün 2 no'lu salonu tercih etti. Büyüküstün, filmin sonunda gazetecilerin Bülent İnal'ın da galada olduğunu söylemesi üzerine ise "Olabilir, normaldir" demekle yetindi.



