Gala Gölü'nün su kalitesi analiz edilecek

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Enez ilçesinde milli parka ev sahipliği yapan Gala Gölü\'nün su kalitesi, Avrupa Birliği (AB) fonları tarafından finanse edilen, \'More Care Burgas ve Enez’deki doğal mirasın korunması ve restorasyonuna yönelik önlemler\' projesi kapsamında analiz edilecek.

Avrupa Birliği Bakanlığı\'nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan–Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı\'nın birinci teklif çağrısı kapsamında Enez Kaymakamlığı ve Bulgaristan\'ın Burgas Valiliği işbirliği ile yürütülen, \'Burgas ve Enez’deki doğal mirasın korunması ve restorasyonuna yönelik önlemler\' isimli proje dahilinde Gala Gölü Milli Parkı\'nda bulunan gölün suyunun 18 ay boyunca analizi yapılacak.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, projenin amacının, sınır bölgelerinde bulunan ve doğal çeşitliliğin korunması açısında büyük öneme sahip olan Enez Gala ile Burgas Vaya göllerinin su kalitesi ve içerisinde ki maddelerin izlenmesi, analizlerin yapılması, bu alanda çalışan uzmanların işbirliği sağlanması ve yerel paydaşların sulak alanların önemi konusunda kapasitenin arttırılması olduğu söyledi. Ersöz, şöyle dedi:

\"Bu doğrultuda proje çerçevesinde Gala Gölü’nün su kalitesi analizi için Enez Kaymakamlığı tarafından ölçüm ve analiz ekipmanları alındı ve ekipmanların toplam tutarı yaklaşık 93 bin Euro\'dur. Bu ekipmanlarla 18 ay boyunca yerel uzmanlar tarafından yine proje çerçevesinde belirli sürelerle analizlerin yapılmaya başlandı ve elde edilen verilerin özel tasarlanmış program sayesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılması hedeflenmekte. Benzeri çalışmaların sınırın diğer tarafından da yapılmakta olup,bu analiz çalışmaları yerel paydaşlarla da paylaşılacak ve Proje kapsamında Bulgar ve Türk uzmanların eğitim faaliyetleri çerçevesinde yerel çevreci STK ve kamu kurumları temsilcileriyle bir araya gelerek proje sonundaki durum görüşülecektir. Projenin toplam maliyeti ise 393 bin 830,42 Euro\'dur. Bu finansmanın yüzde 85 oranındaki tutarı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde, yüzde 15’i ise her iki ülkenin ulusal katkısı olarak sağlanıyor.\"

Enez’in tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle büyük bir potansiyele sahip olan bir yer olduğunu ifade eden Ersöz, \"Bunun uhdesinde de tüm gücümüzle bu varlıkları gelecek nesillere bırakmak için çalışmaktayız. Kaymakamlık olarak özellikle doğal varlıkların değerini çok iyi kavramış, doğanın, zengin sulak alanların korunması ve iyileştirilmesi için elimizden geleni yapmaktayız. Bulgaristan\'la geliştirdiğimiz More Care adlı ortak projemizle bu alandaki çalışmalarımıza güç katmış ve göl sularının su kalitesi hakkında verimli sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum\" dedi.

GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI

Enez ilçesinde bulunan Gala ve Pamuklu göllerini kapsayan alan 5 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’nin 36\'ncı Milli Parkı olarak ilan edildi. Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Park, 511 bitki ve 517 hayvan türü olmak üzere toplam 1028 canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Milli Park sulak alanların çok bulunması nedeniyle kuş göç yolları olarak büyük bir öneme sahip. Milli parktaki kuş tür sayısı 217. Bu türlerin 46 türü yerli, 27 türü kış göçmeni ve 90 türü yaz göçmeni kuşlardan oluşuyor.

FOTOĞRAFLI