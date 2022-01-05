Gal Gadot: Pandeminin başında ünlülerle çektiğimiz "Imagine" videosu zevksizdi

Oyuncu Gal Gadot, Koronavirüs pandemisinin başında dünya kapanma önlemleri altındayken çok sayıda ünlü isimle birlikte John Lennon’dan “Imagine” şarkısını söyledikleri videonun “zevksiz” olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, pandeminin başında dünyaya birlik mesajı için çekilen videoda Gal Gadot, Kristen Wiig, Natalie Portman, Will Ferrell, Zoe Kravitz, Jamie Dornan gibi isimler Imagine şarkısını söylüyordu.

Gadot, 2020’nin mart ayında yaptığı paylaşımda videonun altına “Bu işin içinde beraberiz, bundan beraber çıkacağız” yazmıştı.

Çok sayıda insan, çekilen videoyu duyarsız olmakla eleştirmişti. Şarkının sözlerinde “Hiçbir mülkün olmadığını hayal et” sözlerinin olduğu ancak videonun milyon dolarlık evlerde çekildiği vurgulanmıştı.

In Style dergisine konuşan Gadot, 10 milyondan fazla tıklanan videonun zamanlamasının sorunlu olduğunu söyleyerek “Doğru zamanlama, doğru iş değildi. Zevksizdi. Tamamen iyi niyetle yapılmıştı ancak bazen olmuyor” dedi.