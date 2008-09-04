Çin’in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’ne resmi bir ziyarette bulunan Tüzmen, beraberindeki işadamları heyetiyle birlikte Kaşgarlı Mahmut’un türbesini ziyaret etti. Türbede, Araplara



Türkçeyi öğretmek amacıyla 1073-1077 arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-it Türk’ü inceleyen Bakan Tüzmen, bu eserde geçen bir sözcüğe işaret ederek, tercümana, “Sizde ‘gak guk’ ne demek? Bizde boşa konuşmak anlamına gelir” dedi.

Tercümanın ‘gak guk’un taklit eden bir kuş adı olduğunu söylemesi üzerine ise Tüzmen, “Bizde bazıları dik durur, bazıları gak guk eder. Biz dik durunca yüzümüz güler, gak guk yapılınca yüzümüz asılır” diye konuştu.



Tüzmen, daha sonra Türk dili ve edebiyatının temel eserlerinden biri olarak kabul edilen ve 6 bin 645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacip’in türbesini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, Türk mermer ihracatçılarının, Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacip’in türbelerinin mermer restorasyonlarını yapacağını söyledi.







