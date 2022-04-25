Gaipten sesler duyuyorlar sandılar; evlerinin altında 5 ayı kış uykusundaymış!

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ABD'nin California eyaletinde bir aile, bütün kış duydukları horlama benzer sesleri duymazdan gelerek geçirdikten sonra evlerinin döşeme altı boşluğunda beş ayının kış uykusuna yattığını keşfetti.

Tahoe Gölü çevresindeki ayı habitatını korumaya çalışan Ayı Ligi Grubu, ailenin ilginç hikayesini geçen haftaki paylaşımlarında detaylandırdı.

Facebook'ya yapılan paylaşımda grup, evin altında bir anne ayı, 3 yavrusu ve bir de üvey yavru bulunduğunu bildirdi.

Yapılan paylaşımda, "Evde yaşayanlar horlama benzeri sesler duyduklarını; ama daha sonra anlam veremedikleri için çok da dikkate almadıklarını belirtti. Daha sonra ayı ailesi uyandı ve artık evin altında ayılar olduğunu inkar edemez hale geldiler" denildi.

Evde yaşayanlar, yardım için Ayı Ligi'ni aradıktan sonra gruptan yetkililer, ayıların zarar görmeden ormana dönmesine yardımcı oldu.