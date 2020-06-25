Gagliardini inanılmazı başardı, boş kale yerine direği nişanladı!

İtalya Serie A'da Inter'in Sassuolo ile sahasında 3-3 berabere kaldığı maçta, eşine az rastlanan bir pozisyon yaşandı. Inter'in İtalyan oyuncusu Roberto Gagliardini, topu boş kaleye göndermek yerine üst direğe nişanladı.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk etti ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.



Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Inter büyük üzüntü yaşarken, maça damga vuran ise Inter'in başarılı oyuncusu Roberto Gagliardini oldu.

Boş kaleye atamadı

Mücadelenin 63. dakikasında gelişen Inter atağında ceza sahası içerisinde Lautaro Martinez topu Lukaku'ya çıkardı. Belçikalı forvetin vuruşunu, Sassuolo kalecisi Andrea Consigli kurtardı ve top Gagliardini'nin önüne düştü. Boş kaleyle karşı karşıya kalan Gagliardini zor olanı yaptı ve top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Sassuolo, Milano deplasmanından 1 puanla ayrılmayı başardı.