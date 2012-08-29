T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gaga'dan siyah parfüm

Lady Gaga şeffaf şişenin içinde siyah mürekkep görünümünde 'Fame' isimli parfüm çıkardı

29 Ağustos 2012 19:08

Lady Gaga 'Fame' isimli parfümünü geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardı.

Dünya çapındaki şöhretine rağmen parfüm çıkarma işini meslektaşlarına göre senelerce erteleyen Lady Gaga gecikmesini 'basit bir parfüm tasarlamak istemiyorum' sözleriyle açıkladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şeffaf şişenin içindeki siyah mürekkep görünümlü parfüm, sıkıldığı anda yani havayla karşır karışmaz rengini kaybediyor.

Gaga, parfümünün tanıtımı için çırılçıplak poz verdi ve uzman bir kadroyla aylarca 'Fame'in üzerinde çalıştıklarını söyledi.

ETİKETLER

lady gagafameparfümsiyah parfüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24