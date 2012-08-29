Gaga'dan siyah parfüm

Lady Gaga 'Fame' isimli parfümünü geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardı.

Dünya çapındaki şöhretine rağmen parfüm çıkarma işini meslektaşlarına göre senelerce erteleyen Lady Gaga gecikmesini 'basit bir parfüm tasarlamak istemiyorum' sözleriyle açıkladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şeffaf şişenin içindeki siyah mürekkep görünümlü parfüm, sıkıldığı anda yani havayla karşır karışmaz rengini kaybediyor.

Gaga, parfümünün tanıtımı için çırılçıplak poz verdi ve uzman bir kadroyla aylarca 'Fame'in üzerinde çalıştıklarını söyledi.