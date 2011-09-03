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Gaga boynuzlarını çıkardı

Şarkıcı, 'You I Lady Gaga kendi stilinand I' parçasının tanıtım filmi için boynuzlarını çıkarıp sadeleşti. Lady Gaga, abartısız makyajı ve saç&

03 Eylül 2011 03:00

T24 - Şarkıcı, 'You I Lady Gaga kendi stilinand I' parçasının tanıtım filmi için boynuzlarını çıkarıp sadeleşti.  Lady Gaga, abartısız makyajı ve saçıyla şaşırttı.


Lady Gaga kendi stilinde devrim yaratıyor. ‘Moda filmi’ adlı yeni bir konsept yaratan şarkıcı, bu proje kapsamında beş kısa filmde yer alacağını açıkladı. İlk çalışma ‘You and I’ adlı parçaya geldi. Inez Van Lamsweerde ve Vinoodh Matadin ikilisinin çektiği kısa filmde, balerini canlandıran 25 yaşındaki şarkıcı, kombinezonla dans ediyor. İç çamaşırı giymeyen yıldızın, yüzünde boynuz ya da aşırı makyaj gibi Lady Gaga’yla özdeşleşmiş öğeler bulunmuyor.



Cathy Horyn de kim?


Bu arada Lady Gaga, V dergisindeki köşesinden ünlü moda eleştirmeni Cathy Horyn’e verdi veriştirdi. Gaga’nın Versace markasının sembolü ilan edilmesini eleştiren Horyn’i ‘nefret kusmakla’ suçlayan şarkıcı “Bazıları eleştirmenliği oturduğu yerden negatif enerji saçmakla karıştırıyor” diye yazdı.


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