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Dünya

G.Afrika polisi 22 yıl önce çalınan arabayı buldu!

Aracın sahibi: Aracın bende duygusal değeri var, bulunduğu için minnettarım

06 Ağustos 2015 14:40

Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da 22 yıl önce çalınan bir otomobil bulunup sahibine iade edildi.

44 yaşındaki Goosen kendisine haber verildiğinde 250 kilometre yol gidip eski aracına kavuştu. Goosen "Aracın bende duygusal değeri var. Çok seviyordum ve bulunduğu için minnettarım" dedi.

News24 internet sitesinin haberine göre aracın ilk sahibi Derrick Goosen "Araç çok iyi durumda, her şeyi yerli yerinde, aküsü bile" dedi.

Otomobil yıllar sonra polisin ülkenin kuzeyindeki Limpopo bölgesinde Toyota Corolla marka aracı bir yol kontrolünde durdurmasıyla bulundu. Aracın plakası ve şasi numarası değiştirildiği için bir polis memuru aracın sahibini bulmak için aylarca çaba harcadı.

Aracın yıllarca taksi olarak kullanıldığı ve bir polis memuru tarafından 1500 dolara alındığı belirtildi. Goosen "Aracı alan polis memuru tüm belgelere sahipti ama tüm kayıtları değiştirlidiği çalıntı olduğunu bilmiyordu'' dedi.

 

İşte 22 yıl önce çalınan otomobil

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