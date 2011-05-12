-GAFFAR OKKAN'IN EŞİ YILIN ANNESİ SAKARYA (A.A) - 12.05.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri, çocuklarına hem annelik, hem babalık yapan şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ın eşini yılın annesi seçti. Adapazarı'ndaki bir restoranda düzenlenen törende konuşan Işık İlköğretim Okulu Aile Birliği Başkanı Birsel Aksoy, fedakar anne Zerrin Okkan'ı yılın annesi seçtiklerini belirtti. Zerrin Okkan'ın iyi bir anne ve iyi bir eş olduğunu ifade eden Aksoy, ''Zerrin Okkan'ı yılın annesi seçmemizin farklı bir yönü var. Gaffar Okkan ve eşi Zerrin Okkan, Türkiye'deki insanların kardeşliği için çok çalıştı ve ülkemize büyük hizmetler sundu. Teröre karşı kardeşliği savundu. Zerrin Okkan bu yolda eşini şehit verdi. Şu anda çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor'' dedi. Törene, rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Zerrin Okkan'ın ödülünü, şehit emniyet müdürü Okkan'ın ablası Sabahat Arslan aldı. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da düzenlenen suikastta şehit edilmişti.