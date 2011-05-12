T24 LogoT24 Logo
Yaşam

GAFFAR OKKAN'IN EŞİ YILIN ANNESİ SAKARYA (A.A)

12 Mayıs 2011 17:28

-GAFFAR OKKAN'IN EŞİ YILIN ANNESİ  SAKARYA (A.A) - 12.05.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri, çocuklarına hem annelik, hem babalık yapan şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ın eşini yılın annesi seçti. Adapazarı'ndaki bir restoranda düzenlenen törende konuşan Işık İlköğretim Okulu Aile Birliği Başkanı Birsel Aksoy, fedakar anne Zerrin Okkan'ı yılın annesi seçtiklerini belirtti. Zerrin Okkan'ın iyi bir anne ve iyi bir eş olduğunu ifade eden Aksoy, ''Zerrin Okkan'ı yılın annesi seçmemizin farklı bir yönü var. Gaffar Okkan ve eşi Zerrin Okkan, Türkiye'deki insanların kardeşliği için çok çalıştı ve ülkemize büyük hizmetler sundu. Teröre karşı kardeşliği savundu. Zerrin Okkan bu yolda eşini şehit verdi. Şu anda çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor'' dedi. Törene, rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Zerrin Okkan'ın ödülünü, şehit emniyet müdürü Okkan'ın ablası Sabahat Arslan aldı. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da düzenlenen suikastta şehit edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24